Taksici evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Aydın’ın Efeler ilçesinde kendisinden haber alınamayan ticari taksi şoförü evinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Olay, Orta Mahalle 217 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçedeki bir taksi durağında şoförlük yaptığı öğrenilen Tuncay Koca’dan (48) uzun süre haber alamayan arkadaşları şahsın sağlık durumundan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çilingir ile eve girdi.
ÖLÜ BULUNDU
Evde yapılan aramada taksi şoförü Koca, silahla vurulmuş halde hareketsiz olarak bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde de Koca’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Koca’nın ölüm haberini alan mesai arkadaşları yasa boğulurken, şahsın cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.
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