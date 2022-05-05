6’lı masada, CHP liderinin sözleri için ‘ikinci manifesto’ yorumu: 'Olası adaylar için kapı kapandı'

05 Mayıs 2022 Perşembe, 02:00

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Ülkemin yoksulları, yok sayılanları için yola çıktım” açıklaması, 6’lı masada yankı buldu. Kılıçdaroğlu’nun, geçen hafta partisinin grup toplantısında yaptığı, “İçimde bu halk için biriktirdiğim büyük bir kavga var. Bu kavgayı hep birlikte yol arkadaşlarımla birlikte yapacağız. (...) Vatanı satanlarla kavga edeceğiz” ve parti içine yönelik “Ya bana katılın ya şimdi, şu anda yolumdan çekilin” çıkışı siyaset kulislerinde çok tartışılmış ve bu sözlerin, “bir adaylık açıklaması olduğu” ileri sürülmüştü.

‘ZEKİ BİR İSİM’

Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri parti içinde de “Genel Başkan bu sözlerle adaylığını açıkladı” şeklinde yorumlanmıştı. Kılıçdaroğlu’nun dün yaptığı açıklama grup toplantısındaki sözlerini anımsattı. Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, güçlendirilmiş parlamenter sistem için CHP ile bir araya gelen diğer siyasi partilerin temsilcileri, Kılıçdaroğlu’nun dünkü açıklamasında kullandığı ifadelere dikkat çekti. Bu açıklamada Kılıçdaroğlu’nun “birinci tekil şahıs olarak konuştuğuna” işaret edilirken, “Kılıçdaroğlu zeki bir isim. Ülkemin yoksulları, yok sayılanları için yola çıktık diyebilirdi ancak demiyor. Bunun yerine ‘yola çıktım’ diyor. Bu Kılıçdaroğlu’nun ikinci manifestosudur. Kılıçdaroğlu her ne kadar net bir biçimde söylemese de bu sözler siyaseten üstü kapalı adaylık açıklamasıdır. Bu Kılıçdaroğlu’nun ikinci kez hem iktidara hem de Cumhurbaşkanlığı adaylığına hodri meydan çağrısıdır” yorumları yapılıyor.

‘O DEFTER KAPANDI’

6’lı masada yer alan diğer muhalefet partilerinin temsilcileri, Kılıçdaroğlu’nun uzun süredir kulislerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “cumhurbaşkanı adayı” olarak konuşulmasından “rahatsız olduğunun” da altını çiziyor. Kılıçdaroğlu’nun “belediye yönetimini olası adaylıklarla yeniden iktidara kaptırmak istemediğine” dikkat çekiliyor. 6’lı masa bileşenleri, “İmamoğlu’nun adaylık defteri kapandı” değerlendirmesinde bulunurken İmamoğlu’nun Karadeniz turu için de “parti içi restleşme” yorumu yapılıyor. 6’lı masada “Bu restleşmenin kazananı Kılıçdaroğlu” ifadeleri kullanılıyor. 6’lı masada “Kılıçdaroğlu’nun alacağı karara saygı duyulacağının” da altı çiziliyor.