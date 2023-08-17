7 ayda 277 kadın cinayeti! En çok ateşli silah kullanıldı

Yayınlanma: 17.08.2023 - 14:37

Güncelleme: 17.08.2023 - 14:37

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, 2023 Temmuz Kadın Cinayetleri Raporu’nu yayınladı. Rapora göre, temmuz ayında 28 kadın erkekler tarafından öldürülürken, 5 kadının ölümü ise ‘şüpheli ölüm’ olarak kayıtlara geçti. Öldürülen kadınların 11’i evli, 12’si bekar, 4’ü boşanmış ve 1’i de dini nikahlıydı. 5’inin ise medeni durumu bilinmiyor.

EN ÇOK ATEŞLİ SİLAH KULLANILDI

Kadınlardan 13’ü birlikte yaşadığı erkek, 7’si ayrılma aşamasında olduğu erkek, 1’i kız kardeşinin ya da annesinin bağlantılı olduğu erkek, 2’si tanıdığı erkek tarafından öldürüldü. Kadınların 22’si ateşli silah, 5’i kesici alet, 2’si yüksekten düşme, 2’si de boğularak katledildi. 2’sinin ölüm şekli ise tespit edilemedi.

7 AYDA 227 KADIN CİNAYETİ!

Bu yılın ilk 7 ayında öldürülen kadın sayısı 227’ye ulaştı. Bu kadın cinayetlerinden 68’i “şüpheli ölüm” olarak kayıtlara geçti. Öldürülen kadınların 87’si evli, 62’si bekar, 13’ü boşanmış, 7’si dini nikahlıydı ve 58’inin medeni durumu bilinmiyor. Kadınların 65’i birlikte yaşadığı erkek, 36’sı boşanma aşamasında olduğu erkek, 29’u, aile içindeki erkek, 6’sı kardeşinin veya annesinin bağlantılı olduğu erkek, 20’si tanıdığı erkek, 3’ü kimliği belirlenemeyen erkek tarafından katledildi.

Kadınların 99’u ateşli silah, 49’u kesici alet, 18’i yüksekten düşme, 8’i boğularak öldürülürken, 53 kadının nasıl öldüğü ise tespit edilemedi.