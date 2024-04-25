7 aylık bebeğini önce yol kenarına bıraktı sonra geri aldı

Karabük'te 7 aylık bebeğini yola bırakan anne ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 25.04.2024 - 15:43
7 aylık bebeğini önce yol kenarına bıraktı sonra geri aldı
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Karabük İl merkezi Bayır Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde anne E.H., 7 aylık bebeğini yolun kenarına bıraktı. Annesi tarafından yola bırakılan bebeği caddedeki esnaf alırken, bebeğini bırakan anne bir süre sonra gelerek çocuğunu aldı.

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü çalışma başlatırken, E.H.'nin imam nikahlı eşi A.S. emniyete giderek şikayetçi oldu. İmam nikahlı eşinin evlilik dışı olan 2 çocuğuna kötü davrandığını, olay günü küçük çocuğunu yere attığını iddia eden A.S., E.H.'den şikayetçi oldu.

Başlanılan tahkikat neticesinde kontrolleri yapılan yaşı küçük iki çocuk savcılık talimatı ile anneye teslim edilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğince tahkikat başlatıldı.


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