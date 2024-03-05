Pendik'te korkunç olay... Yenidoğan bebeğini camdan aşağı attı!

Yayınlanma: 05.03.2024 - 15:23

Güncelleme: 05.03.2024 - 15:23

Olay 1 Mart Cuma günü Pendik Ahmet Yesevi Mahallesi’nde meydana geldi.

Terk edilmiş bir bebeğin bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gitti. Yapılan incelemeler sonucunda A.Y.'nin hamile olduğunu ailesinden gizlediği öğrenildi.

Ailesinden gizlice evde doğum yapan kadın, gece saatlerinde dünyaya getirdiği bebeği, 1. katta yaşadığı evden aşağı attı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yüksekten düşme sonucu yaralanan bebeği ambulansla hastaneye kaldırdı. Bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

2 GÖZALTI

A.Y. ve sevgilisi olduğu iddia edilen D.Ç. gözaltına alınarak, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adliyeye sevk edildi.