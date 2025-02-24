7 günde tespit edildi... Van'da 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu: 6 tutuklama

Yayınlanma: 24.02.2025 - 12:58

Güncelleme: 24.02.2025 - 13:00

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 17-23 Şubat'ta yapılan operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

6 TUTUKLAMA

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.