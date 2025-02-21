Van'da durdurulan TIR'dan 69 kaçak göçmen çıktı

Van'da jandarmanın durdurduğu TIR'da Afganistan uyruklu 69 kaçak göçmen yakalandı.

Van'da durdurulan TIR'dan 69 kaçak göçmen çıktı
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DHA
Yayınlanma: 21.02.2025 - 11:41

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bir grup kaçak göçmenin Van Organize Sanayi Bölgesi'nden alınarak Erciş istikametinden batı illerine götürüleceği bilgisine ulaştı.

Jandarma, fiziki takip sonucu bir TIR ile öncülük eden aracı, dün Ünseli Mahallesi yol kontrol noktasında durdurdu.

TIR'da yapılan aramada Afganistan uyruklu 69 kaçak göçmen ile organizatörlük yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.


Etiketler: #Van #kaçak göçmen #göçmen

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