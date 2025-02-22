Kırklareli'nde kent genelinde operasyon: 8 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde kent genelinde operasyon: 8 kaçak göçmen yakalandı
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AA
Yayınlanma: 22.02.2025 - 10:38

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, Kofçaz ilçesinde 8 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Etiketler: #düzensiz göçmen #göçmen

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