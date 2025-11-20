7 gündür haber alınamıyor... Komando timi de sahaya indi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.11.2025 12:16:00
DHA
Sivas'ta evinden çıktıktan sonra haber alınamayan 77 yaşındaki Musa Uygun, 7 gündür aralarında komando timinin de bulunduğu ekipler tarafından aranıyor.

Yenikervansaray köyünde yalnız yaşayan Musa Uygun (77), 14 Kasım'da köyünden Sivas'a gitmek üzere evinden çıktı. Akşam saatlerinde evine dönmesi beklenen Musa Uygun'dan bir daha haber alınamadı.

Köylülerin ihbarıyla AFAD ekipleri ile birlikte İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş komando timi, arazide arama çalışması başlattı. Yoğun kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle arazide kaybolduğu düşünülen Uygun, 7 gündür aranıyor.

Ekiplerin aralıksız yürüttüğü arama çalışmalarında Uygun'a ait bir ize rastlanmadı.

"NEREYE GİTTİĞİ MEÇHUL"

Köylülerden Ramazan Demir, "Sivas'a gitmek için evden çıkmış. Köyün yol ayrımında çok fazla sis vardı. O akşam elektrik de yoktu. Nereye gittiği meçhul. O gün, bu gündür arıyoruz. Çevre köylerin arazisi ve bizim köyde arıyoruz. Hala bulamadık. Herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Ailesi de yoktu ve köyde tek yaşıyordu" dedi.

