7 ilde aranan dolandırıcı Kayseri'de yakalandı

Yayınlanma: 13.12.2024 - 15:47

Güncelleme: 13.12.2024 - 15:47

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 7 ilde 12 dosyadan aranan ve hakkında 'bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle dolandırıcılık' suçundan toplam 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.Ö. (32) yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ö., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.