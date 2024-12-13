7 ilde aranan dolandırıcı polis operasyonuyla yakalandı

Kayseri’nin Develi ilçesinde ’Bilişim Sistemleri Kullanılmak Suretiyle Dolandırıcılık’ suçundan 7 ilde aranan ve 10 yıl 8 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi polis ekiplerince yakalandı.

7 ilde aranan dolandırıcı polis operasyonuyla yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 13.12.2024 - 16:54

Edinilen bilgiye göre aranan şahısların yakalanmasına yönelik Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 7 ilde 12 dosyadan aranan ve hakkında ’Bilişim Sistemleri Kullanılmak Suretiyle Dolandırıcılık’ suçundan toplam 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.Ö. (32) yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ö., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.


Etiketler: #Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü #Kayseri

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