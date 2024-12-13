Kayseri'de Suriyeli 2 kardeşin öldürülmesi davasında karar

Yayınlanma: 13.12.2024 - 11:15

Güncelleme: 13.12.2024 - 11:16

Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi Gür Sokak'ta 5 katlı binanın en üst katında geçen yıl 24 Kasım'da saat 21.00 sıralarında, Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Ahmed Alhalaf ile kardeşi Muhammed Alhalaf, tüfekle vuruldu. İhbarla adrese sevk edilen ekipler, 2 kardeşin öldüğünü belirledi. Kayseri Devlet Hastanesi’ndeki işlemlerin ardından kardeşlerin cenazeleri, yakınları tarafından Suriye'ye götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hüseyin El Hammud, kardeşi Beşşar El Hammud, Abdul Hamid Alhıs, Usame H., Abdulmelik El H. ve Mahmuood Alk H.'yi gözaltına aldı.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

Şüphelilerden Hüseyin El Hammud'un 2 kardeşi öldürdüğü, tartışmanın da borç meselesi yüzünden çıktığı belirtildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin El Hammud tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlenirken, Usame H.’nin dosyası ayrıldı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede 5 şüpheli hakkında 'Kasten adam öldürme', 'Kasten adam öldürmeye yardım etme' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından çeşitli cezalar istendi.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Hüseyin El Hammud hazır bulunurken, diğer sanıklar duruşmaya katılmadı. Tercüman eşliğinde ifade veren tutuklu sanık Hammud, "Bu olay yaşansın istemedim. Saldırdılar, beni öldüreceklerdi. Mahkemenizce verilecek karara saygı duyuyorum. Pişmanım" dedi.

KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Hüseyin El Hammud'u, Ahmed Alhalaf ile kardeşi Muhammed Alhalaf'a karşı eylemlerinden dolayı 'Kasten adam öldürme' suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak ayrı ayrı 2 kez 12 yıl 6 ay olmak üzere toplam 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, Hammud'un tutuksuz yargılanan kardeşi Beşşar El Hammud'un ise aynı suçtan beraatine hükmetti. Mahkeme, 2 sanığa 1 yıl 8’er ay hapis, diğer sanığa ise 3 bin TL para cezası verdi.