Kayseri'de özel halk otobüsünde hırsızlık: Şüpheli yakalandı

Kayseri'de, özel halk otobüsünde matkap seti hırsızlığı yaptığı belirlenen T.B., polis tarafından gözaltına alındı. Hırsızlık anı otobüsteki kameraya yansıdı.

Kayseri'de özel halk otobüsünde hırsızlık: Şüpheli yakalandı
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DHA
Yayınlanma: 13.12.2024 - 09:16

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, özel halk otobüsünden bir başkasına ait matkap setinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda güvenlik kamerası inceleyen ekipler, hırsızlığı T.B.'nin (36) gerçekleştirdiğini tespit etti.

MALZEMELER SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Şüpheli, belirlenen adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Çalınan malzemeler sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan T.B., polis merkezine götürüldü.

Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin bir başka koltukta duran matkap setine uzanarak önce önündeki koltuğa bıraktığı, ardından kucağına aldığı görüldü.

Olayla ilgili incele sürdürülüyor. 

 

 

 

 


Etiketler: #Kayseri #özel halk otobüsü

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