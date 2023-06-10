7 ilde FETÖ operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı!
Konya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Konya merkezli İstanbul, Ankara, Karaman, Niğde, Van ve Aksaray olmak üzere 7 ilde 5 Haziran'da yapılan eşzamanlı operasyonda 1 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 19'a yükseldi.
Şüphelilerin cep telefonu incelemelerinde özel kriptolu yazışma uygulamasını kullandıkları, Cumhurbaşkanı Seçimi'nden sonra örgütün yeniden güçleneceği ve yurtdışındaki örgüt mensuplarının geri döneceğine yönelik konuşmalar yaptıkları, bu şekilde birbirlerini motive ettikleri belirlendi.
Seçim sonuçlarıyla hayal kırıklığına uğrayan şüphelilerin, örgütle bağlantılarını sürdürdüklerinin anlaşıldığı da kaydedildi.
Örgütün sözde mahrem ve rehberlik yapılanmasında yer aldıkları anlaşılan şüphelilerden bazılarının sınav sorularını çalarak devlet memuru oldukları ve örgüt adına faaliyete devam ettikleri bildirildi.
11 ŞÜPHELİ ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI!
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 8'i tutuklandı, 11'i etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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