İstanbul'da FETÖ operasyonu: 15 şüpheli gözaltına alındı!
İstanbul’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında aktif görevde olan doktor ve hemşirelerin de bulunduğu toplam 15 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Bylock kullanıcısı oldukları, Bank Asya'da hesap hareketlerinin mevcut olduğu, haklarında örgütün bölge ve mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüklerine yönelik beyanların olduğu, ankesör/büfe üzerinden örgütsel iletişime uygun aranma kayıtlarının bulunduğu tespit edilen 19 kişiye yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 1’i kamuda aktif doktor, 1’i kamuda aktif hemşire, 1’i kamudan ihraç hâkim, 1’i kamudan ihraç öğretmen ve avukatların da aralarında bulunduğu 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri için emniyete götürüldüğü bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bu benim ilk ve son Cumhurbaşkanlığı adaylığımdı'
- MGK bildirisinde kritik 'Suriyeli' mesajı
- Merkez Bankası'nın yeni başkanı belli oldu
- Manisa’da da zehirli uğur böceği örümceği görüldü
- Bu sefer AKP'li Yediyıldız gibi yalama işi değil...
- Yine HÜDA PAR yine skandal!
- Ahmet Davutoğlu’ndan 'AKP'ye destek' açıklaması
- Gerici teklif raftan iniyor
- Köşesinden duyurdu: Habertürk'te bir ayrılık daha!
- Sinan Ateş soruşturmasını yürüten isim görevden alındı!