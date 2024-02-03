7 ilde IŞİD operasyonu... Gözaltılar var!
Şanlıurfa, Bursa, Hatay, İstanbul, Antalya, Kilis ve Kayseri'de terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince "terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik" çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalarda terör örgütü IŞİD üyesi olduğu belirlenen 8 şüphelinin saklandıkları adresler tespit edildi.
Ekiplerce Şanlıurfa, Bursa, Hatay, İstanbul, Antalya, Kilis ve Kayseri'deki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada; 6 cep telefonu, 1 bilgisayar, 1 hard disk ve 2 sim kart ele geçirildi.
Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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