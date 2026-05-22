7 ilde 'sahte rapor' operasyonu: 38 şüpheli tutuklandı

22.05.2026 12:16:00
DHA
Şanlıurfa merkezli 7 ilde askerlik görevinden muaf tutulabilmek için sahte rapor alan, bunları düzenleyen ve temin edenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 44 şüpheliden 38'i tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, askerlik görevinden kaçmak isteyenlere sahte rapor düzenleyen şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

İncelemede; bazı şüphelilerin askerlik hizmetinden muaf tutulabilmek için sahte sağlık raporu aldığı, bazı şüphelilerin de bu raporların hazırlanması ve temin edilmesinde aktif rol oynadığı belirlendi.

44 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, Şanlıurfa merkezli Gaziantep, Muğla, İstanbul, Trabzon, Mersin ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda çok sayıda dijital materyal ve çeşitli evraka el konulurken, toplam 44 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 38'i tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

