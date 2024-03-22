7 ilde sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı!
Mersin merkezli 7 ilde sosyal medyadan ağına düşürdükleri birçok kişiyi dolandıran şebekeye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sosyal medya platformu üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekiplerin çalışmasında evde paketleme işi yaptırarak para kazanma vaadiyle kaparo ve güvence bedeli adı altında para toplayan şüpheliler tespit edildi. Tespit edilen 19 şüphelinin yakalanması için Mersin merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyonda şüphelilerin 15'i yakalandı. Adreslerde yapılan aramada ise çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.
Gözaltına alınan 15 şüpheli ifadeleri alınması için emniyete götürüldü.
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