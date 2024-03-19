Sahte kripto para dolandırıcılığına 7 tutuklama

Samsun merkezli "kripto para ve kripto para yatırımı" dolandırıcılığı ile ilgili Adana, Ankara, Isparta ve Manisa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 7’si tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 09:34
Sahte kripto para dolandırıcılığına 7 tutuklama
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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun merkezli Adana, Ankara, Isparta ve Manisa illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

8 şüphelinin birbirleriyle “Telegram” isimli mesajlaşma programında oluşturdukları gruplarda kendilerini “kripto para yatırım uzmanı” ve internette kripto para yatırımı yapıp “yüksek tutarlı kazançlar elde eden kişiler” gibi tanıtarak aldatıcı dekont paylaşımları yaptıkları ve bu paylaşımlara yapılan olumlu yorumlar ile insanları böyle bir yatırım şekli olduğuna ikna ettikleri ortaya çıktı.

Dolandırıcıların mağdurları sahte kripto para sitelerine yönlendirdikleri, sahte kripto sitelerine üye olmalarından sonra yatırım amaçlı transfer ettikleri tutarlar ile yüksek tutarlı kazanç elde ettiklerine inandırıp, müştekilerden bu kez sitede kazandıkları tutarları çekebilmeleri için sigorta, vergi, işlem ücreti, ulusal dosya güvenliği gibi gerekçeler ile para talep etmek suretiyle dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

1 kişi ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 8 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.


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