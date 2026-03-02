7 işçi hayatını kaybetmişti: Dilovası'ndaki yangına ilişkin dava 24 Mart'ta başlıyor

Kocaeli Dilovası’nda, bir fabrikada 8 Kasım'da meydana gelen yangın nedeniyle 2’si çocuk 7 işçinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili davanın ilk duruşması 24 Mart Salı günü, saat 10.00'da görülecek ve takip eden günlerde devam edecek.

Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülecek davada 16 sanık hakim karşısına çıkacak.

Mahkeme, dosyadaki taraf sayısının fazla olması ve duruşma salonunun da fiziki yapısını dikkate alarak, duruşmanın Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içerisinde yer alan duruşma salonunda yapılmasına karar verdi.

TUTUKLULUKLARA DEVAM

Öte yandan Mahkeme, tutuklu yargılanan sanıklardan Ravive Kozmetik San. ve Dış Tic. A.Ş. ile LYKKE Kozmetik firmasının yetkili ortakları İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında “olası kastla öldürme” suçundan; Güven Demirbaş ve Ünal Aslan hakkında “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan; Ali Osman Akat ile Onay Yürüklü hakkında ise “suçluyu kayırma” suçundan tutukluluk halinin devamına karar verdi.

1 SANIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

“Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma” suçundan hakkında ceza istenen sanık Ümit Çelik’in halen firari olması nedeniyle hakkında yakalama emrinin kaldırılması talebi reddedildi. Sanık Abdurrahman Bayat’ın “suçluyu kayırma suçunu” işlediğine yönelik kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle de yakalanmasına karar verildi.

Mahkeme, duruşma salonunun fiziki yapısı ve güvenlik riskleri nedeniyle Kocaeli Valiliği ile Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’ne yazı yazılmasına, duruşma günü ve devam eden günlerde geniş güvenlik önlemleri alınmasına karar verdi. Mahkeme heyetinin Kandıra’ya nakli için de Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan araç ve güvenlik tedbiri talep edildi.

Dosyada tutuklu bulunan sanıkların ceza infaz kurumlarından duruşmaya hazır edilmeleri için müzekkere yazılmasına hükmedildi.