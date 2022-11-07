7 Kasım 2022 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

07 Kasım 2022 Pazartesi, 07:40

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu (Ankara'nın kuzeyi, Çankırı ve Eskişehir hariç), Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kırklareli'nin kuzey kesimleri, İstanbul’un kuzey ilçeleri, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale’nin doğu, Balıkesir’in kuzey kesimleri, İzmir, Muğla, Denizli, Düzce ve Mardin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak, Sivas, Tunceli, Erzincan ve Bingöl’un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Adana’nın güneyi, Hatay çevreleri ile bu akşam saatlerinde Antalya'nın doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Adana'nın güneyi ve Hatay çevreleri ile bu akşam saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın Kırklareli'nin kuzeyi, İstanbul'un kuzey ilçeleri, Sakarya ve Kocaeli çevreleri, Çanakkale'nin doğusu ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın doğusu sağanak yağışlı

İSTANBUL 14°C, 19°C

Parçalı bulutlu, yarın kuzey kesimleri sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 13°C, 20°C

Parçalı bulutlu, yarın kuzey kesimleri sağanak yağışlı

KOCAELİ 14°C, 21°C

Parçalı bulutlu, yarın sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevreleri ile bu akşam saatlerinde İzmir, Denizli ve Aydın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde İç Ege'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 5°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İZMİR 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MUĞLA 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana'nın güney ilçeleri, Hatay çevreleri ile bu akşam saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 13°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 17°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 4°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren güney kesimleri ile yarın bölge genelinin (Ankara'nın kuzeyi, Çankırı ve Eskişehir hariç)aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın güney kesimleri yerel yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ -1°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın Düzce çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 4°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 3°C, 18°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 15°C, 17°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 17°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ARTVİN 5°C, 18°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 13°C, 16°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 5°C, 18°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 13°C, 17°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Erzincan, Bingöl ve Tunceli çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ 5°C, 15°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın zamanla sağanak yağışlı

ERZURUM 1°C, 13°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

KARS -1°C, 10°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

VAN 4°C, 13°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın zamanla batısı ile Mardin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

GAZİANTEP 8°C, 15°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın sağanak yağışlı.

SİİRT 10°C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 13°C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.