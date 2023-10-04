7 katlı binada yangın... 4 itfaiye eri dumandan etkilendi!

Keçiören'de bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 4 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı. Yangında kullanılamaz hale gelen dairede incelemenin sürdüğü belirtildi.

AA
Yayınlanma: 04.10.2023 - 11:53
7 katlı binada yangın... 4 itfaiye eri dumandan etkilendi!
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde Bölük Caddesi'nde 7 katlı apartmanın zemin katındaki dairede sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi geldi.

DAİREDE İNCELEMELER SÜRÜYOR!

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 4 itfaiye eri ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Yangının çıktığı daire ise kullanılamaz hale geldi. Binanın etrafına güvenlik şeridi çeken ekiplerin yangının çıktığı dairede incelemesi sürüyor.


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