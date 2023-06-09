Ümraniye'de yangına müdahale eden itfaiye eri yaralandı
Ümraniye İMES Sanayi Sitesi'nde implant üretimi yapan iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Çalışanlar kendilerini dışarı atarken yangına müdahale eden bir itfaiye eri çatıdan düşerek yaralandı.
Ümraniye İMES Sanayi Sitesi'nde implant üretimi yapan bir iş yerinde saat 10.15 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek paniğe neden oldu.
İş yerinde çalışanlar kendilerini dışarı atarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken bir itfaiye eri söndürme çalışmaları sırasında çatıdan düşerek yaralandı. Yaralı itfaiye eri, arkadaşları tarafından ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı.
"BAŞKA YARALI YOK"
Yangını gören kişi "Diş implantı yapan bir iş yeri. Kaynak yaparken taşlamadan çıkmış. Yangında çatıdan düşen bir itfaiye eri yaralandı, başka yaralı yok" dedi.
Yangında iş yerinde hasar oluşurken yükselen alevler çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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