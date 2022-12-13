7. kattan düşen Sedefnur Çağlar'ın düşüş anı görüntüleri ortaya çıktı
Kocaeli'nde erkek arkadaşı olduğu iddia edilen polis memuru Ahmet Ata ile gittiği evin 7. katından düşen Sedefnur Çağlar ağır yaralanmıştı. Olay anıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.
Kocaeli'nde erkek arkadaşı olduğu iddia edilen polis memuruyla tartıştıktan sonra şüpheli şekilde 7. kattan düşerek ağır yaralanan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar'ın düşme anı 11 ay sonra ortaya çıktı. Olay sonrasında çekilen görüntülerde ise düşmenin şiddetiyle çöken toprak zemin, Sedefnur'un düştüğü balkon ve o gece pencereden atılan telefon yer aldı.
NE OLMUŞTU?
9 Ocak tarihinde Körfez'de bulunan bir sitede meydana gelen olayda, Sedefnur Çağlar (23), polis memuru sevgilisi Ahmet A. ile birlikte misafirliğe gittiği evin 7. katındaki balkonundan şüpheli şekilde düşmüştü.
Sedefnur ağır yaralanırken, evde bulunan polis memurlarından sevgilisi Ahmet A. ve O.Ç. ile E.Ş. isimli genç kız gözaltına alınmıştı. O.Ç. ile E.Ş. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, şüphelilerden Ahmet A. tutuklanmıştı. Üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar ise Kocaeli'de aylarca süren tedavisinin ardından taburcu edilmiş ve ailesi tarafından memleketi Sivas'a götürülmüştü.
Çağlar'ın fizik tedavisi, Sivas'taki Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde sürüyor. Hala yürüyemeyen Çağlar'ın ayaklarını oynatma eğiliminde olduğu, ifadesinde ise olayı hatırlamadığını söylediği öğrenilmişti.
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