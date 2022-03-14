7. kattan 'düşerek' ölen Ebru Cizdam'ın son görüntüleri ortaya çıktı!
'Düşerek' ölen kadınların sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak Beşiktaş'ta bir otelin 7. katından düşerek hayatını kaybeden Ebru Cizdam'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında yanında bulunan kişinin Cizdam'ı yerlerde sürüklediği görülüyor.
İstanbul Beşiktaş'ta bulunan otelin yedinci katından 'düşerek' hayatını kaybeden Ebru Cizdam ve tutuklu bulunan Özgür Aydoğan'ın oteldeki görüntüler ortaya çıktı.
Sabah’tan Atakan Irmak'ın haberine göre, olayın yaşandığı Otelin yedinci katında buluna güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Özgür Aydoğan'ın Ebru Cizdam'la kavga ettiği ve genç kadının kaçtığı ortaya çıktı.
ÖNCE KURTULUP KAÇIYOR
Görüntülerde Cizdam ile Aydoğan'ın tartıştığı, Özgür Aydoğan'ın yerde sürüklediği ardından da genç kadının eşinden kurtularak kaçtığı kayıtlara geçiyor.
Görüntülerde tartışmanın ardından tutuklu bulunan Özgür Aydoğan'ın Ebru Cizdam'ı yerlerde sürüklerken Cizdam'ın adamın elinden kurtulup kaçtığı gözüküyor.
SÜRÜKLEYEREK GERİ GETİRİYOR
Görüntülere göre yaklaşık 3 dakika boyunca otel odası önünde cebinde bir şeyler aradığı belirlenen Özgür Aydoğan bir süre sonra odaya giriş yapıyor.
Ardından odadan çıkış yaparak Ebru Cizdam'ın kaçtığı alana gittiği görülüyor.
Daha sonra Cizdam'ı iki eliyle tutmuş şekilde konakladıkları odaya girdikleri görülüyor.
NE OLMUŞTU?
Beşiktaş'ta bulunan lüks otelde geçtiğimiz haftalarda meydana gelen olayda gıda ve inşaat firması sahibi olduğu öğrenilen Ebru Cizdam, otelin çatısından aşağı düşerek hayatını kaybetmişti.
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