Kılıçdaroğlu'ndan öldürülen Sinan Ateş için açıklama: Devlet cinayeti aydınlatmalıdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş için 'başsağlığı' mesajı yayınladı. "Devlet cinayeti aydınlatmalıdır" diyen Kılıçdaroğlu, "Sokakları karıştırmak isteyenlerin oyunlarına düşülmemelidir" uyarısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
30 Aralık 2022 Cuma, 18:55
Kılıçdaroğlu'ndan öldürülen Sinan Ateş için açıklama: Devlet cinayeti aydınlatmalıdır
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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı, akademisyen Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak'taki İnci Apartmanı'ndan çıktıkları sırada, motosikletli kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Ateş, daha sonra özel hastaneye kaldırıldı. Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Ateş'in cenazesi, otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Sinan Ateş'in cenazesinin yarın memleketi Bursa'da toprağa verileceği öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Olayın ardından Twitter hesabından taziye mesajı paylaşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden, Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş’e Allah’tan rahmet, ailesine, dostlarına başsağlığı diliyorum. Devlet, bu cinayeti tümüyle aydınlatmalıdır. Sokakları karıştırmak isteyenlerin oyunlarına düşülmemelidir."


Sinan Ateş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ülkü Ocakları

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