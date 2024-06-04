7 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı
Çorum'da yedikleri mantardan zehirlendikleri şüphesiyle 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezi, Mecitözü ve Uğurludağ ilçeleri ile Ovasaray ve Palabıyık köylerinde doğadan topladıkları mantarları yiyen 7 kişi bir süre sonra rahatsızlandı.
Bulantı ve kusma şikayetleri ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen 7 kişi tedavi altına alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücretli ve emekli için karar çıktı!
- Özel'den Ersan Şen'e tepki...
- Şehit pilotların kimlikleri belli oldu!
- Görevden alma yetkisi iptal edildi
- AKP'de moralleri alt üst eden anket!
- Akaryakıta zam pompaya yansıdı
- 15 yılda 8 bin 263 kişi geldi
- 'Basit sorulara şaşırmayın'
- Sonbahara kadar dolar artmadan kalır mı?
- Kadın Meclisleri'nden TRT Spor'un o açıklamasına tepki