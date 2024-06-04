7 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

Çorum'da yedikleri mantardan zehirlendikleri şüphesiyle 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA
Yayınlanma: 04.06.2024 - 17:55
7 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı
Abone Ol google-news

Alınan bilgiye göre, kent merkezi, Mecitözü ve Uğurludağ ilçeleri ile Ovasaray ve Palabıyık köylerinde doğadan topladıkları mantarları yiyen 7 kişi bir süre sonra rahatsızlandı.

Bulantı ve kusma şikayetleri ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen 7 kişi tedavi altına alındı.


çorum haberleri Hastane haberleri Zehirlenme haberleri

İlgili Haberler

"Gıda zehirlenmelerindeki artış politiktir"
Sanat zehirlenmesi

Sanat zehirlenmesi
Manisa'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 24 işçi hastaneye başvurdu

Manisa'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 24 işçi hastaneye başvurdu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler