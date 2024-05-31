Manisa'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 24 işçi hastaneye başvurdu
Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada yemeğin ardından rahatsızlanan 24 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.
Organize Sanayi Bölgesi 4. Kısım'da kablo üretilen bir fabrikada akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan çalışanlar, hastaneye getirildi.
Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 24 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
İşçilerin tavuk ile patlıcan yediği ve zehirlenmeyle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
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