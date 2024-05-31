Manisa'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 24 işçi hastaneye başvurdu

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada yemeğin ardından rahatsızlanan 24 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

AA
Yayınlanma: 31.05.2024 - 00:46
Manisa'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 24 işçi hastaneye başvurdu
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Organize Sanayi Bölgesi 4. Kısım'da kablo üretilen bir fabrikada akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan çalışanlar, hastaneye getirildi.

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 24 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İşçilerin tavuk ile patlıcan yediği ve zehirlenmeyle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.


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