Manisa'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 24 işçi hastaneye başvurdu

Yayınlanma: 31.05.2024 - 00:46

Güncelleme: 31.05.2024 - 00:46

Organize Sanayi Bölgesi 4. Kısım'da kablo üretilen bir fabrikada akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan çalışanlar, hastaneye getirildi.

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 24 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İşçilerin tavuk ile patlıcan yediği ve zehirlenmeyle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.