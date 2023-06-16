7 kişi silahla yaralanmıştı! Doktoru darbedip hastaneyi birbirine kattılar

Yayınlanma: 16.06.2023 - 10:53

Güncelleme: 16.06.2023 - 11:31

Samsun'un Terme ilçesi Bafracalı Mahallesi’nde dün akşam akrabalar arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü.

Av tüfeklerinin ateşlenmesi sonucu 7 kişinin yaralandığı olayda yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Gazi Devlet Hastanesi'ne, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ve özel bir hastaneye kaldırıldı.

Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar ve yakınları müşahede alanındaki eşyalar ve sedyelere zarar verdiler.

Hastane personellerinin zor anlar yaşadığı olaya polis müdahalede bulundu. Yaralılardan Nazlıbey E., Çarşamba Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Doktor Ekrem Kayaalp'i darbetti.

Yaralı doktor ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldı. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, “Çarşamba Devlet Hastanemizde görevli doktorumuz Ekrem Kayaalp’e yapılan saldırıyı kınıyor, kıymetli doktorumuza acil şifalar diliyor, tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, konunun yakinen takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.