7 suçtan aranıyordu: Uyuşturucu yetiştirdiği evde yakalandı

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan da 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün, gizlendiği evde aynı zamanda uyuşturucu madde imal ettiği bilgisine ulaştı.

Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve İstihbarat şube müdürlüklerinin yaptığı operasyonda hükümlü ve evde bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

KİMYASAL MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramada, 350 gram uyuşturucu, 1 uyuşturucu hap, 18 kök Hint keneviri, hassas terazi, kenevir bitkisi üretim ve çoğaltımı için teknik donanım, araç ve gereçler ile kimyasal maddeler ele geçirildi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Diğer şüpheli ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.