7 yaşındaki çocuğun şiiri sosyal medyayı salladı: Ben kek miyim?

05 Mayıs 2022 Perşembe, 15:45

Ayşe Nâlân adlı Twitter kullanıcısı, 7 yaşındaki oğlunun yazdığını belirttiği şiiri Twitter hesabından paylaştı. Şiir, sosyal medyada gündem oldu ve kısa sürede binlerce kişi tarafından retweet edildi. Yaklaşık 6 bin kişinin retweet ettiği şiiri, şarkıcı Ufuk Beydemir de besteleyerek söyledi.

Ayşe Nâlân isimli kullanıcının oğlu İsmail'in şiirini Twitter'da paylaşmasının ve şiirin viral olmasının ardından müzisyen Ufuk Beydemir'in "Yedi yaşındaki oğlunuza selam ve sevgiler. Çok güzel yazmış, yazmaya devam etsin" notuyla yüklediği şarkı da kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

Ayşe Nâlân'ın paylaştığı şiir şöyle: