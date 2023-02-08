7 yaşındaki çocuk 61 saat sonra yaralı kurtarıldı
Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, enkaz altında kalan bir çocuk, depremden yaklaşık 61 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki arama kurtarma ekipleri, depremde yıkılan Ali Sezai Efendi Caddesi'nde arama kurtarma çalışması yaptı.
Ekipler, enkazdan Suriyeli 7 yaşındaki Reyyan Hammadi isimli çocuğu depremden yaklaşık 61 saat sonra yaralı çıkardı.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
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