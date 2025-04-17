7 yaşındaki oğluna TIR kullandırdı: Görüntüleri paylaştı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 7 yaşındaki oğluna TIR kullandıran sürücü, o anları cep telefonuyla kaydedip, sosyal medyasında paylaştı.
İnegöl ilçesinde yaşayan TIR şoförü Y.K. (45) oğlu Ç.K.’yi direksiyonun başına geçirdi.
Oğlunun TIR kullandığı anları cep telefonuyla kaydeden Y.K., görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Bursa-Ankara karayolunda gece saatlerinde kaydedilen görüntülerde, ayakları pedallara güçlükle ulaşan Ç.K.’nin TIR ile ilerlerken babasına poz verdiği görüldü.
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