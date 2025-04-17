7 yaşındaki oğluna TIR kullandırdı: Görüntüleri paylaştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 7 yaşındaki oğluna TIR kullandıran sürücü, o anları cep telefonuyla kaydedip, sosyal medyasında paylaştı.

7 yaşındaki oğluna TIR kullandırdı: Görüntüleri paylaştı
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DHA
Yayınlanma: 17.04.2025 - 16:27

İnegöl ilçesinde yaşayan TIR şoförü Y.K. (45) oğlu Ç.K.’yi direksiyonun başına geçirdi.

Oğlunun TIR kullandığı anları cep telefonuyla kaydeden Y.K., görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Bursa-Ankara karayolunda gece saatlerinde kaydedilen görüntülerde, ayakları pedallara güçlükle ulaşan Ç.K.’nin TIR ile ilerlerken babasına poz verdiği görüldü. 


Etiketler: #Bursa #TIR #Çocuk

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