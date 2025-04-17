Daha hızlı ve derin uyku mümkün: Bu yöntem uyku kalitesini artırıyor

Yayınlanma: 17.04.2025 - 11:07

Güncelleme: 17.04.2025 - 11:07

Cleveland Clinic Uyku Bozuklukları Merkezi’nin yöneticisi ve davranışsal uyku uzmanı Michelle Drerup’a göre, yatarken çorap giymek uyku kalitesini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda daha hızlı uykuya dalmanızı sağlıyor. Bilimsel temele dayanan bu öneri kulağa şaşırtıcı gelse de, vücudun biyolojik ritmiyle doğrudan bağlantılı.

VÜCUT ISISI VE UYKU ARASINDAKİ BAĞLANTI

Gün boyunca ortalama 36.1°C ila 37.2°C arasında değişen vücut sıcaklığı, gece yaklaşırken doğal olarak düşmeye başlar. Bu sıcaklık düşüşü, beyni “uyku vakti geldi” şeklinde uyarır. Drerup’a göre, bu süreçte distal vazodilatasyon denilen bir mekanizma devreye girer. Ellerde ve ayaklarda kan damarları genişler, böylece bu bölgelerden ısı kaybı artar ve vücut çekirdek ısısı azalır.

“Ayağınızı ısıtmak, aslında tüm bedeninizi soğutmanıza yardımcı olur” diyor Drerup. “Artan dolaşım sayesinde vücut çekirdeğindeki sıcaklık düşer ve bu da uykuya geçişi kolaylaştırır.”

BİLİM ÇORAPLA UYUMA KONUSUNDA NE DİYOR?

2018’de yapılan küçük bir çalışmada, yatarken çorap giyen genç erkeklerin çorapsızlara göre ortalama 8 dakika daha hızlı uykuya daldığı, 32 dakika daha uzun uyuduğu ve geceleri daha az uyandığı tespit edildi. Bu veriler, çorapla uyumanın yalnızca konfor değil, aynı zamanda biyolojik ritmi destekleyen bir tercih olduğunu gösteriyor.

ODA SICAKLIĞI DA ÖNEMLİ

Çorap dışında uyku kalitesini artıran bir diğer unsur da oda sıcaklığı. Uzmanlara göre ideal uyku sıcaklığı yaklaşık 18.3°C (65°F). Ancak bu değer kişiden kişiye değişebilir. Kimi bireyler 15.6°C gibi daha serin ortamları tercih ederken, kimileri 21°C'de daha rahat eder.

Drerup, “Uyumadan önce ılık bir duş almak da benzer bir etki yaratır. Vücut ısısını geçici olarak artırmak, sonrasında daha hızlı düşmesini sağlar ve bu da uykuya geçişi kolaylaştırır” diyor.