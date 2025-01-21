12 yaşındaki yeğenini istismar eden 'dayı' tutuklandı: Hamileliği sonlandırılan çocuk korumaya alındı

Yayınlanma: 21.01.2025 - 15:55

Güncelleme: 21.01.2025 - 15:55

Alacakaya ilçesinde geçen yıl aralık ayında kız çocuğu, eğitim gördüğü okulda rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

Yapılan kontrolde çocuğun hamile olduğu tespit edildi. Hamilelik tıbbi müdahale ile sonlandırılırken, ifadesi üzerine kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği dayısı M.T. gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

M.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kız çocuğu, Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne getirilerek korumaya alındı. Alınan DNA örnekleri ise incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.