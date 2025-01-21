Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı!

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Aramada bir miktar uyuşturucu ile 2 sikke ele geçirildi.

Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı!
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AA
Yayınlanma: 21.01.2025 - 14:43

Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile 2 sikke ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #narkotik #Operasyon #Sinop #uyuşturucu

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