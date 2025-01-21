Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı!
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Aramada bir miktar uyuşturucu ile 2 sikke ele geçirildi.
Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezinde bir adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile 2 sikke ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: #narkotik #Operasyon #Sinop #uyuşturucu
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