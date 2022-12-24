7 yaşındaki oğluyla sorununu çözemeyince arabulucu devreye girdi! Sözleşme imzaladılar

24 Aralık 2022 Cumartesi, 12:55

İzmir'de yaşayan Adem Bingöl, interneti ve cep telefonunu uzun süre kullanması nedeniyle oğlu Rüzgar Çınar ile yaşadığı sorunu kendi yöntemleriyle çözemeyince arabulucuya başvurdu.

2 çocuk babası Adem Bingöl, uzun süre cep telefonu ve internet kullanması nedeniyle ilkokul 2. sınıf öğrencisi oğlu Rüzgar Çınar ile sorun yaşamaya başladı. Yasaklamalarla sorunu çözemeyen Bingöl, arabuluculuk yönteminden faydalanmaya karar verdi. Müzakereci Arabulucular Derneği Başkanı Feridun Balcı ile görüşen Bingöl, günde ortalama 3 saat internet ve cep telefonu kullanan Rüzgar'ın müzakereyle ikna edilmesini sağladı. Rüzgar'ın hafta sonu 1 buçuk saat, hafta içi ise yarım saat internet kullanmayı kabul etmesi üzerine baba-oğul arabuluculuk sözleşmesi imzaladı.

Adem Bingöl, 16 yıl önce lise öğrencisiyken ara buluculuk yöntemini öğrendiğini belirterek, "Oturduğumuz çevre biraz sıkıntılıydı. Gençler arasında sürtüşmeler yaşanıyordu ama arabuluculuğun ne olduğunu bilmiyorduk. Feridun hoca derslerimize giriyordu. Böyle bir projeyle çıktı karşımıza. Empati kurmayı öğretti. Karşımızdaki insanın ne düşünceye sahip olduğunu anlamamızı ve bizim de kendimizi onun yerine nasıl koyabileceğimizi öğrendik" diye konuştu.

İKİ TARAF DA ŞARTLARA UYACAK

Oğlu Rüzgar'ın özellikle annesinin cep telefonunu alıp internete girdiğini ve zaman kavramını unuttuğunu belirten Adem Bingöl, "Bundan 16 yıl önce daha tecrübesiz ve cahildik. Ergenliğin verdiği cesaretle çözümün şiddette olduğunu sanıyorduk. Kavgalar oluyordu. Feridun hocamız bize yol gösterdi. Olayların farklı bir şekilde çözüldüğünü fark ettik. Zamanında çok faydasını görünce oğlumla yaşadığım sorunları çözmek için onu da buraya getirdim. Rüzgar, biraz vurdumduymaz ve her istediğinin gerçekleşmesini istiyor. Baş edemeyince buraya geldik. Şimdi bir sözleşme imzaladık" dedi.

2'nci sınıf öğrencisi Rüzgar Çınar Bingöl ise "Telefonda genellikle oyun oynuyorum, video izliyorum. Annemler, 'Çok fazla telefon oynadın, artık yeter, ödevlerini yapalım' diyorlar. Babam, arabulucuya beni 'Maça gidiyoruz' diyerek getirdi. Ancak yine de onları üzmek istemediğim için arabuluculuk sözleşmesini imzaladım. Verdiğim sözü tutup, hafta sonu 1 buçuk saat, hafta içi de yarım saat internete gireceğim. Meselenin çözülmüş olması nedeniyle mutluyum" diye konuştu.