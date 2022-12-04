Arabulucuk Sınavı'nın sonuçları ne zaman açıklanacak? Arabulucuk Sınavı'nın sonuçlarına nasıl bakılır?

Adalet Bakanlığı'nın düzenlediği Arabulucuk Sınavı'nın sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, Arabulucuk Sınavı'nın sonuçları ne zaman açıklanacak? Arabulucuk Sınavı'nın sonuçlarına nasıl bakılır?

cumhuriyet.com.tr
04 Aralık 2022 Pazar, 11:16
Arabulucuk Sınavı'nın sonuçları ne zaman açıklanacak? Arabulucuk Sınavı'nın sonuçlarına nasıl bakılır?
Abone Ol google-news

2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı 4 Aralık Pazar günü gerçekleşti. 107 bina ve 1871 salonda düzenlenen sınav, 46 bin 320 adayın katılımıyla yapıldı. Sınavda emniyet dahil 6 bin 106 görevli yer aldı. Sınava giren adayların gözleri sınavın sonuçlarına çevrildi. İşte ayrıntılar...

ARABULUCUK SINAVI'NIN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 Arabuluculuk Sınavı 4 Ocak 2023 tarihi itibariyle açıklanacak.

ARABULUCUK SINAVI'NIN SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.


Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı arabulucuk sınavı ösym

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler