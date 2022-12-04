Arabulucuk Sınavı'nın sonuçları ne zaman açıklanacak? Arabulucuk Sınavı'nın sonuçlarına nasıl bakılır?

04 Aralık 2022 Pazar, 11:16

2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı 4 Aralık Pazar günü gerçekleşti. 107 bina ve 1871 salonda düzenlenen sınav, 46 bin 320 adayın katılımıyla yapıldı. Sınavda emniyet dahil 6 bin 106 görevli yer aldı. Sınava giren adayların gözleri sınavın sonuçlarına çevrildi. İşte ayrıntılar...

ARABULUCUK SINAVI'NIN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 Arabuluculuk Sınavı 4 Ocak 2023 tarihi itibariyle açıklanacak.

ARABULUCUK SINAVI'NIN SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.