7 yaşındaki otizmli Ege ve annesinden 4 gündür haber alınamıyor
Denizli’nin Çameli ilçesinde 7 yaşındaki otizmli çocuktan ve annesinden 4 gündür haber alınamıyor.
Denizli'nin Çameli İlçesi Elmalı Mahallesi'nde Cevizlik mevkiinde ikamet eden 7 yaşındaki Ege ve annesi Emine Baş, 14 Eylül 2022 Çarşamba günü 03.00 sıralarında evde olmadığı ailesi tarafından fark edildi.
Emine Baş’ın ailesi çevrede yaptığı aramada Ege’nin ve kızları Emine Baş’ın izine rastlayamadı. Emine Baş’ın babası, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine jandarma ve mahalleli bölgede arama çalışması başlattı. Yapılan aramalarda bugüne kadar Ege’nin ve anne Emine Baş’ın izine rastlanılamadığı belirtildi.
Bir süredir Emine Baş’tan ayrı yaşayan baba İbrahim Baş ve yakınları da eşini aramak için Taşçılar Mahallesinde çalışma yapıldığı bildirildi.
Küçük Ege ve annesi için ekipler ve yurttaşlar arama çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Video Haberler
- ''Dünya ile bağım kesildi''
- Aralarından su sızmıyor
- Gözü gibi bakıyor
- Yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Subaylık için nikâh koşulu
- Peker cephesinde kritik gelişme
- Borsada dev manipülasyon!
- Soylu hakkında yeni parti iddiası
- 'Sen kimsin, atanmış!'
- Türkiye ve Pakistan'da yandaşlar 'pişti' oldu
- 'Memur zammı' yurttaşı zorlayacak
- ‘Almanlar ABD’nin oyununa geldi’
- Kritik görüşmede 'doğalgaz' kararı
- Demirtaş'tan 'ortak aday' mektubu