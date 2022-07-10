Samsun'da otizmli çocuk 4 gündür kayıp
Çarşamba ilçesinde 4 gündür kayıp olan otizmli çocuğu arama çalışmalarından henüz bir sonuç alınamadı. Aramalar, E.A'nın ailesinin ihbarı üzerine başlatılmıştı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 3 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli kız çocuğunun bulunması için çalışma yürütülüyor.
Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu otizmli E.A'nın bulunması için güvenlik güçleri, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgede çalışma yapıyor.
YEŞİLIRMAK NEHRİ'NDE ARAMA YAPILIYOR
İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler ve İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ekipleri de Yeşilırmak Nehri'nde arama çalışmalarına devam ediyor.
Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı helikopterlerinin de katıldığı arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı.
Samsun'da perşembe günü akşam saatlerinden bu yana haber alınamayan E.A'nın ailesinin ihbarı üzerine çalışma başlatılmıştı.
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