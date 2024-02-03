7 yıldır aranıyordu... Cinayet hükümlüsü yakalandı!

Elazığ'da cinayetten 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. adlı zanlı, 7 yıl sonra yakalandı.

AA
Yayınlanma: 03.02.2024 - 15:56
7 yıldır aranıyordu... Cinayet hükümlüsü yakalandı!
Abone Ol google-news

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul Kartal Anadolu Adliyesi'nde görülen cinayet davasının ardından adliye çıkışında meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.'nın Sivrice ilçesinde olduğunu tespit etti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler hükümlüyü yakaladı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


Cinayet haberleri Elazığ haberleri ceza haberleri hükümlü haberleri hapis haberleri

İlgili Haberler

İzmir'de hükümlünün kaçışı kısa sürdü: Saklandığı kümeste yakayı ele verdi

İzmir'de hükümlünün kaçışı kısa sürdü: Saklandığı kümeste yakayı ele verdi
31 yıl hapisle aranan firari hükümlü, saklandığı evinin çatısında yakalandı

31 yıl hapisle aranan firari hükümlü, saklandığı evinin çatısında yakalandı
Samsun'da 42 yıl hapisle aranan hükümlü, yakalandı

Samsun'da 42 yıl hapisle aranan hükümlü, yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon