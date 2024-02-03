7 yıldır aranıyordu... Cinayet hükümlüsü yakalandı!
Elazığ'da cinayetten 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. adlı zanlı, 7 yıl sonra yakalandı.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul Kartal Anadolu Adliyesi'nde görülen cinayet davasının ardından adliye çıkışında meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.'nın Sivrice ilçesinde olduğunu tespit etti.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler hükümlüyü yakaladı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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