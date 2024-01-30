Samsun'da 42 yıl hapisle aranan hükümlü, yakalandı
Samsun’un Havza ilçesinde ‘Nitelikli cinsel saldırı’ suçundan hakkında 42 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 42 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A.’yı saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanıp, cezaevine teslim edildi.
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