FETÖ'den aranıyordu... İhraç edilen akademisyen Erzurum'da yakalandı!
FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.D.'nin Erzurum'da yakalandığı aktarıldı.
Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubesi ekiplerince, "terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve görev yaptığı kurumdan ihraç edilen eski akademisyen H.D.'nin adresine operasyon düzenlendi.
Ekiplerce yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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