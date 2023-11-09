FETÖ'den aranıyordu... İhraç edilen akademisyen Erzurum'da yakalandı!

Yayınlanma: 09.11.2023 - 17:21

Güncelleme: 09.11.2023 - 17:21

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubesi ekiplerince, "terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve görev yaptığı kurumdan ihraç edilen eski akademisyen H.D.'nin adresine operasyon düzenlendi.

Ekiplerce yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.