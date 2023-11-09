FETÖ'den aranıyordu... İhraç edilen akademisyen Erzurum'da yakalandı!

FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.D.'nin Erzurum'da yakalandığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 09.11.2023 - 17:21
FETÖ'den aranıyordu... İhraç edilen akademisyen Erzurum'da yakalandı!
Abone Ol google-news

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubesi ekiplerince, "terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve görev yaptığı kurumdan ihraç edilen eski akademisyen H.D.'nin adresine operasyon düzenlendi.

Ekiplerce yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


Akademisyen ceza Emniyet Erzurum hükümlü İhraç Operasyon Terör örgütü fetö

İlgili Haberler

7 yıldır aranıyordu... FETÖ'nün mahrem imamı yakalandı!

7 yıldır aranıyordu... FETÖ'nün mahrem imamı yakalandı!
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 13 şüpheli yakalandı
Ali Yerlikaya'dan FETÖ operasyonlarına dair açıklama!

Ali Yerlikaya'dan FETÖ operasyonlarına dair açıklama!

En Çok Okunan Haberler