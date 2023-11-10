FETÖ'den aranıyordu... Bir işyerine ait depoda yakalandı!

Osmaniye'de FETÖ üyesi olmaktan hüküm giyen ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.Ç. adlı kişinin, yakalanıp cezaevine gönderildiği belirtildi.

AA
Yayınlanma: 10.11.2023 - 17:15
FETÖ'den aranıyordu... Bir işyerine ait depoda yakalandı!
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Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.Ç.'nin kentte saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. 

Bir işyerine ait depoda saklandığı belirlenen hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı. H.Ç.'nin, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildiği aktarıldı.


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