FETÖ'den aranıyordu... Bir işyerine ait depoda yakalandı!
Osmaniye'de FETÖ üyesi olmaktan hüküm giyen ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.Ç. adlı kişinin, yakalanıp cezaevine gönderildiği belirtildi.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.Ç.'nin kentte saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Bir işyerine ait depoda saklandığı belirlenen hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı. H.Ç.'nin, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildiği aktarıldı.
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