70 kişi yaşamını yitirmişti: Müteahhit Hasan Alpargün de Erdoğan'a uydu!

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Adana'nın Çukurova ilçesinde yerle bir olan ve 70 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün yakalandığı KKTC'den Adana'ya getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Alpargün, yaptığı binada 70 kişinin öldüğünün hatırlatılması üzerine konuştu.

DHA
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 19:03
70 kişi yaşamını yitirmişti: Müteahhit Hasan Alpargün de Erdoğan'a uydu!
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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde Adana’nın merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde bulunan 16 katlı Hasan Alpargün Apartmanı da yerle bir oldu.

70 KİŞİNİN CESEDİ ÇIKARILDI

92 kişinin yaşadığı saptanan ve enkaza dönen binadan şu ana kadar 70 kişinin cesedi çıkartıldı. 15 kişinin daha enkaz altında olduğu belirtilen binanın müteahhidi Hasan Alpargün’ün, depremin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) kaçtığı öğrenildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında ‘taksirle öldürme ve yaralamaya neden olmak’ suçundan yakalama kararı çıkartılan Hasan Alpargün, KKTC’de gözaltına alındı. Türkiye’den KKTC’ye 990 bin dolar, 890 bin Euro, 500 bin TL transfer etmeye çalıştığı, ayrıca Lefkoşa Demirhan bölgesinden daire satın aldığı belirlenen Alpargün, Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün Adana’ya getirildi.

Adli tıp kurumunda sağlık kontrolünden geçirilen Alpargün, gazetecilerin Yaptığınız binanın çökmesiyle 70 kişi öldü ne diyeceksiniz şeklindeki sorusuna, “Mukadderat” dedi.

Alpargün, sağlık kontrolünün ardından ifadesinin alınması için Emniyet müdürlüğüne götürüldü. 

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Pazarcık İlçesi'nde incelemelerde bulundu.

Erdoğan, arama kurtarma çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alırken, depremzede yurttaşlarla da görüştü. Erdoğan, kendisiyle konuşan bir depremzedeye, "Olanlar hep oldu. Bunlar kader planının içinde olan şeyler" demişti.


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