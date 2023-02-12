Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi kabul etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

DHA
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 15:19
Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi kabul etti
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

İkilinin görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti. Görüşme sonunda taraflardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, "yüzyılın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye’ye gelmişti.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan haberde, Katar Emiri Şeyh Temim'in Erdoğan ile görüşmek üzere başkent Doha'dan ayrılarak sabah saatlerinde Türkiye'ye hareket ettiği kaydedilmişti.

Katar Emiri Şeyh Temim, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye’yi ziyarete eden ilk lider oldu.


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