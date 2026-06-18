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70 milyon lira adli para cezasına çarptırıldı: Haluk Levent'ten açıklama geldi

70 milyon lira adli para cezasına çarptırıldı: Haluk Levent'ten açıklama geldi

18.06.2026 19:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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70 milyon lira adli para cezasına çarptırıldı: Haluk Levent'ten açıklama geldi

Sanatçı Haluk Levent hakkında karşılıksız çek düzenlediği gerekçesiyle açılan davada mahkeme, yaklaşık 70 milyon TL adli para cezasına hükmetti. Kararın ardından Levent'ten bir açıklama geldi.

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Sanatçı Haluk Levent hakkında karşılıksız çek düzenlediği gerekçesiyle açılan davada mahkeme, iki ayrı çek yönünden toplam yaklaşık 70 milyon TL adli para cezasına hükmetti.

İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesi, ayrıca ünlü sanatçıya çek düzenleme ve yeni çek hesabı açma yasağı getirdi.

Söz konusu kararın ardından, Haluk Levent'ten bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşılan açıklama metninde şu ifadeler kullanıldı:

"Değerli dostlar, medyada çıkan haberler eksikleri de olsa doğrudur. Bahse konu olan çek ile ilgili taksit kararının çıkmasını kendi avukatımız istedi. 

24 ay taksitle ödemeler yapılacak.

Yani ortada tarafımızla ilgili bir sorun yok. 25 yıl sonra tekrar çek ile gündeme geldim. Beni bağışlayın."

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