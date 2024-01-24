70 nerenin plakası? 70 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 12:19

Güncelleme: 24.01.2024 - 15:37

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 70 nerenin plakası? 70 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

70 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

Türkiye’de kullanılan 70 plaka kodu nereye ait sorusuna verilecek cevap Karaman olacaktır. 1989 yılına kadar Konya’ya bağlı olan Karaman, 21 Haziran 1989 tarihinde hem vilayet statüsünü kazanmış hem de 70 plaka numarasına sahip olmuştur.

Karaman Merkez İlçesi Plaka Kodları:

70 AC 001 - 70 AZ 999

70 DA 001 - 70 DZ 999

70 EA 001 - 70 EZ 999

70 M 0001 - 70 M 9999

70 T 0001 - 70 T 9999

70 F 0001 - 70 F 9999

70 T 0001 - 70 T 2599

Ermenek İlçesi Plaka Kodları:

70 E 0001 - 70 E 9999