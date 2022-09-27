70 yaşındaki ev sahibi ile kiracı arasında 'zam' kavgası
İstanbul Ümraniye’de, ev kirasını az bulan ev sahibi kiraya zam yapmak isteyince kavga çıktı. Çıkan arbede sonrasında Karatürk’ün elinde hasar meydana geldi.
Ümraniye Çakmak Mahallesi Gür Apartmanı'nda; ev sahibi Naci G. (70), 7 yıldır kiracı olan Halil İbrahim Karatürk’ten (35) zam talep etmesi üzerine, Karatürk bu fiyatı karşılayamayacağını söyledi ve tartışma çıktı.
YATIRILAN PARAYI AZ BULDU
Olayın üstüne Halil İbrahim Karatürk ev sahibinin hesabına 3 bin TL para yatırdı. Yatırılan parayı az bulan ev sahibi Naci G., kiracısı olduğu Halil İbrahim Karatürk’ün dairesine giderek sözlü ve fiziksel tacizde bulundu. Karatürk’ün kapıyı açması sonucu, Naci G. küfür tehdit ve hakaretler savurarak Karatürk’e saldırdı.
KİRACI, DARP RAPORU ALDI
Çıkan tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüşürken, çıkan arbede sonrasında Karatürk’ün elinde hasar meydana geldi. Olayın ardından apartman sakinleri ev sahibi Naci G. ve kiracı Halil İbrahim Karatürkün arasına girerek kavgayı yatıştırmaya çalıştı. Çıkan arbede sonrası hukuki süreç başlatan Karatürk darp raporu aldı.
Olay ile ilgili konuşan Halil İbrahim Karatürk, “Evimizde huzurlu bir şekilde oturamıyoruz, bizi ölümle tehdit ediyor. Devletin belirlediği yüzdenin üstünde bir para yatırmama rağmen kapıma zorla gelip eşimin ve çocuğumun önünde ağza alınmayacak küfür ve hakaretler savurarak bana saldırdı. Kiracılar olarak zor durumdayız” dedi.
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