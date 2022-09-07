Batman'da kiracı, silahla ev sahibini öldürdü
Batman'da ev sahibi, kiracısı tarafından silahla öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken; kiracı ise gözaltına alındı.
Körik Mahallesi'nde, 6 Eylül Salı gecesi iş insanı Suat Özperk (60) ile kiracısı olduğu öğrenilen Veysi R. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Veysi R. tabancayla Özperk'e ateş açtı.
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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özperk'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Veysi R., polis ekiplerince gözaltına alındı.
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