Batman'da kiracı, silahla ev sahibini öldürdü

Batman'da ev sahibi, kiracısı tarafından silahla öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken; kiracı ise gözaltına alındı.

AA
07 Eylül 2022 Çarşamba, 10:48
Batman'da kiracı, silahla ev sahibini öldürdü
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Körik Mahallesi'nde, 6 Eylül Salı gecesi iş insanı Suat Özperk (60) ile kiracısı olduğu öğrenilen Veysi R. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Veysi R. tabancayla Özperk'e ateş açtı.

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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özperk'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Veysi R., polis ekiplerince gözaltına alındı.


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